Son dakika... Bakan Muş açıkladı! Hibe desteği başvuru süresi uzatıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hükümetin esnaflara verdiği yeni hibe için başvuru süresi uzadı. Tİcaret Bakanı Mehmet Muş, 3 ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihinin 1 Temmuz 2021 dahil olmak üzere uzatıldığını açıkladı.



Bakan Muş'un açıklaması şöyle:

Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 24, 2021

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