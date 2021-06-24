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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.06.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Muş açıkladı! Hibe desteği başvuru süresi uzatıldı

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Son dakika... Bakan Muş açıkladı! Hibe desteği başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 perşembe saat 23:59’a kadar uzattık" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hükümetin esnaflara verdiği yeni hibe için başvuru süresi uzadı. Tİcaret Bakanı Mehmet Muş, 3 ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihinin 1 Temmuz 2021 dahil olmak üzere uzatıldığını açıkladı.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle:

 

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