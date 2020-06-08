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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması

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Son dakika... Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

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