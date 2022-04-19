Son dakika... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde müsilaja rastlanılmadı

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Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıl oluşan müsilaja yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi'ne baktığımızda testlerde oksijenin azaldığını, azot ve fosforun artışının gösterdiği ancak müsilaja rastlanılmadığı tespit edilmiş" dedi.

Kurum, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja yönelik olarak Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Kurum, yapılacak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin azaltılması için çalışmaların sürdüğünü, deniz tabanında ve derin sularda bulunan kirlilik için de filtre ve çökeltim üniteleri oluşturulması için öneriler olduğunu belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

11 bin metreküp müsilajımızı bertaraf ettik. 22 maddelik acil eylem planı ortaya koyduk. Fabrikalar, sanayi tesisleri, gemiler, atık su tesisleri tespit edilmiş durumda. Kirletici faktörleri anlık olarak izliyoruz. Kirliliği kim yapıyorsa kapatma dahil cezaları uyguluyoruz. Denizlerimizde şu anda müsilaj görünmüyor. Ancak bu müsilaj görünmeyeceği anlamına gelmiyor. Bugün aldığımız değerlendirmeler, sahada almış olduğumuz ölçümlerde herhangi bir müsilaja rastlanmadı. Ancak tabi ki bu etkin çalışmayı kalıcı çözümler ortaya koyarak bitirmek zorundayız ki artık müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya kalmayalım. Süreci bilim insanlarının bize vermiş olduğu görüş, öneri, fikirle yapmaya gayret gösteriyoruz. Çalışma grupları oluşturduk. Kirletici miktarının azaltılması, izleme ve takip sisteminin oluşturulması. Farkındalığın artırılması adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz.

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"MÜSİLAJA RASTLANILMADI"

Biyoteknolojik ve mekanik yöntemler araştırıldı. Temmuz ayında tüm sahadaki testlerimiz tamamlanacak ve alınacak neticelerle süreci yürütmeye gayret göstereceğiz. Marmara Denizi'ne baktığımızda testlerde oksijenin azaldığını, azot ve fosforun artışının gösterdiği ancak müsilaja rastlanılmadığı tespit edilmiş. Müsilajı deniz yüzeyi ve dibinden temizlenmesi gündemimizden tamamen çıkması için çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürüyoruz.

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"MARMARA DENİZİ HASTA"

Marmara Denizimiz hasta. Bu hastalıkla ilgili mücadelesini sonuna kadar vermek zorundayız. Kurulumuzun aldığı kararları da titizlikle çalışmak üzere ortaya koymak zorundayız.

"AZOT VE FOSFOR GİRDİSİ DEVAM EDİYOR"

Aldığımız kararlar var. Marmara Denizi'de azot ve fosfor girdisi devam etmekte. Bunları azaltmak ve oksijeni artırmak için bilim kurulu görüşleri çerçevesinde yapıyoruz.

Denetimlerimiz devam ediyor. Atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesi konusunda planlarımız vardı. Adımlarımızı atıyoruz. Meclisimizde bu süreci hızlandırabilmek adına çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Belediyeler yap-işlet-devret gibi modellerle yatırımlarını hızlandırmış olacaklar. Tarımsal faaliyetten ve besicilik gibi yayılı kaynaklardan gelen kirliliğin azaltılması için çalışmaları sürdürüyoruz. Arıtılmış suların yeniden kullanımı ve bu noktada bu arıtma tesislerinde harcanan elektrik giderlerine dair de bakanlık olarak desteklerimize devam edeceğiz.

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Üç boyutlu Marmara Denizi'mizin ikizini oluşturmaya başladık. Projemiz tamamlandığında her türlü simülasyonu yapabileceğiz. Modelin başarı seviyesini yükseltmiş olacağız.

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"MARMARA DENİZİ'NİN DİJİTAL İKİZİ BÜYÜK KAYNAK SAĞLAYACAK"

Müsilajın derin su ve deniz tabanına bıraktığı etkileri için bize dijital ikiz büyük kaynak sağlayacak. Marmara Denizi'nde su sıcaklığının artmasına neden olan bu partikül maddeleri azaltıyoruz. Marmara'ya giren tüm sularda ilave filtre ve çökeltim üniteleri yapılması için bilim kurulunun önerileri oldu. Kirliliğin kaynağında azaltılması adına sanayi tesislerimizde atık su girişini azaltacak düzenlemeleri yapıyoruz. Arıtılmadan geçirilen suların yeniden kullanımını artırmak için bir oran koyduk. Yüzde 3’lük oranı, yüzde 5’e, yüzde 15’e çıkarmaya çalışıyoruz. 2030’a geldiğimizde bu oranları yakalamış olacağız.

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Çevre kirliliğinin önlenmesi için maddi ve teknik desteklerimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. Membran teknolojisine geçene kadar da alınması gereken ilave tedbirleri alacağız. Denetimlerimiz devam ediyor. Marmara'da 14 bin tesise çevre denetimi yapmıştık, 1000'e yakın tesis ve gemiye ceza kesmiştik. Marmara Denizi'nde son bir haftada 2100 çevre denetimi gerçekleştirdik. Kapatma dair gerekli cezaları uyguluyoruz.