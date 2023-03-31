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Son dakika... Bakan Kurum: Gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız

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#Murat Kurum#Gaziantep#Konut
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 16:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te afet konutlarının temel atma töreninde konuştu. Bakan Kurum "Allah devletimize zeval vermesin, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun dualarını duyduk. Tüm yeşil alan ve sosyal donatılarıyla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah güzel yuvalarımızı sizlere bir an önce teslim edeceğiz" dedi.

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Gaziantep ve serhat şehrimiz Kilis'te yeni yuvalarımızın temellerini inşallah hep birlikte birazdan atacağız. Şimdiden yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Kalbimizde tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, yiğit insanlarıyla Gaziantep var. Hep birlikte yaşadığımız o acı günlerde bile hep şunu duyduk; Allah devletimize zeval vermesin, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun dualarını duyduk. Tüm yeşil alan ve sosyal donatılarıyla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah güzel yuvalarımızı sizlere bir an önce teslim edeceğiz.

İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Temelleri attık. İşte bugün de sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. Bu harçları dökerken Hacı Bayram Veli'nin şehri inşa etmek insanı da inşa etmektir sözünü asla unutmayacağız.

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Nasıl ki bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa, bu kutlu beldelerin yeniden ayağa kalkmasının teminatı Cumhurbaşkanımızdır. İnşallah bir dahaki Ramazan ayında yine sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sıcak yuvalarımızda buluşacağız. Birlikte yepyeni hikayeler yazacağız. Yavrularımızı yeni yuvalarına hep birlikte kavuşturacağız diyorum.

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#Murat Kurum#Gaziantep#Konut

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