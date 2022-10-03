Son dakika... Bakan Kurum: Türkiye'nin iyilik adası olduğunu haykırmaya devam edeceğiz

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Cumhurbaşkanımız daha adil dünyanın var olabileceği inancıyla kimsenin ayrılmaması, yalnız kalmaması için bu mücadeleyi verdi. Bundan sonra da mazlumların sesini dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye'nin iyilik adası olduğunu yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Habitat Günü kapsamında konuşan Bakan Kurum "TOKİ'miz sayesinde birçok ülkenin altından kalkamayacağı projeleri gerçekleştirdik. 81 ilimizde üniversite, hastane, havalimanlarımızla birlikte tüm şehirlerimizi eşit hale getirecek adımlar attık. 81 ilimizde 3 milyon konutun güvenli dönüşümünü sağladık" dedi.

Gözden Kaçmasın Seçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler var Haberi Görüntüle

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Ukrayna'nın çocukları için tüm insanlık adına inisiyatif aldık, Afrika'nın her yerinde güvenli hayat için projeler gerçekleştirdik. Bizim medeniyetimiz geride kalanların ve sessiz yığınların sesi olmayı emreder. Bu emirle de dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için tüm ülkelere örnek olacak gönül seferberliğini hayata geçiriyoruz.

Haberin Devamı

Pakistan'da sel oldu, yardımlarına koştuk. Arnavutluk'ta sel oldu, Türkiye olarak oradaydık, 1 yıl içinde 500 konutu teslim ettik. Afrika'nın her yerinde güvenli hayat için adımlarımızı gerçekleştirdik.

"TÜRKİYE'NİN İYİLİK ADASI OLDUĞUNU YÜKSEK SESLE HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız daha adil dünyanın var olabileceği inancıyla kimsenin ayrılmaması, yalnız kalmaması için bu mücadeleyi verdi. Bundan sonra da mazlumların sesini dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye'nin iyilik adası olduğunu yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz.

TOKİ'miz sayesinde birçok ülkenin altından kalkamayacağı projeleri gerçekleştirdik. 81 ilimizde üniversite, hastane, havalimanlarımızla birlikte tüm şehirlerimizi eşit hale getirecek adımlar attık. 81 ilimizde 3 milyon konutun güvenli dönüşümünü sağladık.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir proje açıkladık. Proje çerçevesinde dünyada eşi benzeri olmayan hamleyi, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız paylaştı. 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut arsasını sunduk. Alt gelir grubu, düşük gelirli kardeşlerimiz, emekli, genç, şehit ve gazi yakınları bu evlerden hak kazanacaklar. Bu evlerde yine yaşama imkanına erişmiş olacaklar.

Haberin Devamı

"GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜNYAYI HOYRATÇA KULLANIP KİRLETTİLER"

Gayemiz insanımızda milletimize hizmettir. İnsan varlıkların en şereflisidir. Fakat insanoğlu kendisine bahşedilen güzellikleri anlayamamakta. Bugün insanlı kendi eliyle yaptıklarının sonuçlarını küresel büyüklükte çevre kirliliği, sonucunda da küresel ısınmayla yaşamaktadır. Bu manada Türkiye'nin tarihi sorumluluğu yok denilecek kadar azdır. Yüzde 1'in bile altında. Gelişmiş ülkeler dünyayı hoyratça kullanıp kirlettiler. Cumhurbaşkanımız 2053 yılında biz Türkiye olarak net 0 emisyon hedefi koyuyoruz, yeşil kalkınmayla büyüyen Türkiye hedefiyle projelerimizi gerçekleştireceğiz dediler. Bütün dünya el ele verip, kendisine bahşedileni hatırlamalı. 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Dünyanın geleceğini tehdit eden israfla mücadele etmemiz gerekiyor, çevre seferberliği yürütüyoruz. Sıfır atık projemiz tüm dünyaya çok önemli mesajlar vermektedir. Bu hareket tüm dünya için yeni bir yaşam kültürünün inşasını var etmektedir. Bu hareket geçtiğimiz haftalarda da tarihi adımla bambaşka noktaya taşınmıştır.

Haberin Devamı

Sıfır atık beyanı imzalandı. Sıfır atığı dünya çapında uygulamaya BM söz verdi. Tüm üye devletlerle sıfır atık projesini geliştirme taahhüdünde bulundular. Bu anlamda bu dayanışmayı sadece ülkemiz için değil tüm insanlık alemi için arzu ediyoruz. Daha adil dünyanın mümkün olduğu inancıyla buna inanıyoruz.