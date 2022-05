İstanbul'a yeni Millet Bahçesi... Bakan Kurum: Yeşile karşı çıkanlar değil, sevdalı olanlar kazanacak

Haberin Devamı

Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi:

Bugün yüzbinlerce kardeşimiz, aziz milletimiz bu meydanı bir çiçek bahçesine çevirdi. Bugün ektiğimiz her bir çiçekle, diktiğimiz her bir fidanla çocuklarımıza yemyeşil bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler işte bu mahşeri kalabalık, fidana dönen her tohumda çevrecilik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz.

Bizim tarihimiz fethin, yeşilin ve güzelin tarihidir. Fetih, dünya başkentleri ile şehirlerimizi yarışır hale getirmektir. Milletimiz için bir milyonun üzerinde sağlıklı, güvenli yeni yuvaları inşa etmektir. Yangınlarda, sellerde, depremlerde milletimizle bir olmaktır, onları yeniden ev sahibi yapmaktır. Fetih, doğal alanlarımızı, canlı cansız tüm varlıklarımızı korumaktır. İklim değişikliği ile mücadele etmektir.

Fetih, Atatürk Havalimanı'nda 5 milyon kare yeşil alan yapmak, İstanbul'a yeni bir yaşam alanı kavuşturmaktır. Bugün dikeceğimiz 145 bin 300 fidan boy verecek, yeni başlangıçları filizlendirecek. İstanbul sevdamız kök salacak.

TÜRKİYE'NİN ÇAĞI BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanımızın göz nuru İstanbul'dan medeniyet sevdamız yeniden yükselecek ve Türkiye'nin çağı başlayacak. Vizyonsuzluk kaybedecek, vizyon kazanacak. Yeşile, fidana karşı çıkanlar değil yeşile sevdalı olanlar kazanacak.