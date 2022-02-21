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Son dakika... Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

#Murat Kurum#İklim Şurası#Konya
Son dakika... Bakan Kurumdan önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası'ndan açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye son 20 yılda her şart altında yükselmeyi, değişimin dönüşümün merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biridir. Sayısı bini aşkın her bir katılımcımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin ilk iklim şurasını ülkemiz, milletimiz ve doğamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim medeniyetimiz tabiat ahlakını bütün insanlık alemine örnek olmuş bir medeniyettir. Biz ağaç kesmekle baş kesmeyi bir tutan bir milletin torunlarıyız.

Sadece biz değil aslında bütün insanlık hep bu incelikte yaşamıştır. Fakat o zarafet köprülerinin altından çok azgın sular geçti. Son 200 yılda insanı doğa ile barışıklığı maalesef sona erdi. İnsanın milyonlarca yıl süren doğa anlayışı yerini mekanik bencil bir doğa düşüncesine terk etti. Geçtiğimiz günlerde bir gencimiz gökyüzünün bu kadar güzel kalmasının sebebi insanlardan uzak durması mıdır? diye sordu. Ben haklısın demekle yetindim. Bu sorunun içerdiği manadan yola çıkarak insanoğlunun bu suçları önlemek için elini taşın altına koymayan kişi suçu işleyen kişi kadar suçludur diyorum.

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BU ÇALIŞMALARIMIZ BÜTÜN DÜNYA İÇİN REFERANS OLACAKTIR

İnanıyorum ki bu çalışmalarımız bütün dünya için referans olacaktır. Türkiye’nin sözü ne kadar yükselirse sözü küresel düzeyde yükselecektir. Gençler bu konunun öncüsü olacaklar. İklim değişikliği ile mücadelemizin en büyük paydası olacaklar. Biz görüyoruz ki genler her şeyin farkındalar ve geleceğimize dair atacağımız her adımda bizim yanımızdalar.

Hiçbir devlet tek başına bu sosyal patlamaları bu dev afetleri durdurabilme gücüne sahip değildir. Şu an sıcaklık artışı 1.2 santigrat derece olmuş. Hiçbir tedbir alınmazsa 2’nin üzerine çıkma beklentisi var. Küresel emisyonların 10 yılında yüzde 45 azaltılması 1050 yılında da sıfıra ulaşması gerekiyor.  Bu hedefe ulaşmanın yolu da 2030’a kadar tüm ülkelerin yılda ortalama yüzde 7.6 azaltım yapması gerekiyor. Akdeniz havzasında yer almamız sebebiyle yüksek risk taşıyan ülkeler arasında yer almaktayız. Geçtiğimiz yıl seller heyelanlar afetler yangınlar yaşandı. Konyamızda 600’ün üzerinde dev obruklardan görebilirisiniz. Marmara’da müsilaj riski devam ediyor.

 Ayrıtılar geliyor...

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#Murat Kurum#İklim Şurası#Konya

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