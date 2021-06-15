Son dakika... Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj temizliği seferberliğini her gün arttırarak devam ettiklerini belirterek, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. İllerimizde 7 günün sonunda; İstanbul 629,5 metreküp, Kocaeli 155,5 metreküp, Bursa 123,5 metreküp, Tekirdağ 128 metreküp, Balıkesir 333 metreküp, Çanakkale 251 metreküp, Yalova 1064 metreküp müsilajı temizleyerek Marmara Denizi'mizdeki 2 bin 684 ton müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" dedi.

Marmara Denizi ve kıyıları kurtarmak için gerçekleştirilen denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Kurum, "14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'mız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara