AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 12:35,
Son dakika... Bakan Kurum'dan Elazığ'daki konutlarla ilgili açıklama
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık" açıklamasında bulundu.
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