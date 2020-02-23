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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Kurum'dan Elazığ'daki konutlarla ilgili açıklama
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Kurum'dan Elazığ'daki konutlarla ilgili açıklama
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Kurum'dan Elazığ'daki konutlarla ilgili açıklama

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Son dakika... Bakan Kurum'dan Elazığ'daki konutlarla ilgili açıklama
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Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık" açıklamasında bulundu.

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