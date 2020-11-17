Son dakika... Bakan Kurum'dan dönüşüm açıklaması: 300 bini İstanbul'da...

Bakan Kurum'un açıklamalarından notlar;

Biz diyoruz ki alternatif kanal yapalım. Bu 40 km bir kanal 21 metre derinlikte. Diyorlar ki depremi tetikler nasıl tetiklesin. İçme suyu kaynakları gidiyor evet gidiyor ama barajlarımız tamamlandığında ihtiyacımız kalmayacak.