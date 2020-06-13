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Son dakika... Bakan Kurum'dan Barma Yaylası Turbağlığı mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, iklimi düzenleyen, yağmuru depolayarak taşkınları önleyen ve doğayı temizleyici ekolojik yapısıyla adeta tabiatın böbrekleri gibi çalışan Barma Yaylası Turbalığı’ndaydık. Bu doğa harikasını bilimsel çalışmalarla koruyarak geleceğe taşıyacağız." dedi.
Bakan Kurum'un Twitter'daki açıklaması şöyle:
Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, iklimi düzenleyen, yağmuru depolayarak taşkınları önleyen ve doğayı temizleyici ekolojik yapısıyla adeta tabiatın böbrekleri gibi çalışan Barma Yaylası Turbalığı’ndaydık.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 13, 2020
Bu doğa harikasını bilimsel çalışmalarla koruyarak geleceğe taşıyacağız. pic.twitter.com/aKYzV2FYOA
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