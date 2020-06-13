MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Kurum'dan Barma Yaylası Turbağlığı mesajı
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Kurum'dan Barma Yaylası Turbağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan Barma Yaylası Turbağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Kurum'dan Barma Yaylası Turbağlığı mesajı
Abone Olgoogle-news

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, iklimi düzenleyen, yağmuru depolayarak taşkınları önleyen ve doğayı temizleyici ekolojik yapısıyla adeta tabiatın böbrekleri gibi çalışan Barma Yaylası Turbalığı’ndaydık. Bu doğa harikasını bilimsel çalışmalarla koruyarak geleceğe taşıyacağız." dedi.

Bakan Kurum'un Twitter'daki açıklaması şöyle:

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle