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Ekonomi
Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklama

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Son dakika... Bakan Kurum'dan 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklama
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili son durumu Twitter hesabından duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor.Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz" açıklamasında bulundu. 

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