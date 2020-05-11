Son dakika... Bakan Kurum'dan 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili son durumu Twitter hesabından duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor.Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz— Murat KURUM (@murat_kurum) May 11, 2020
➡️50bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor.Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle