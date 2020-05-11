Son dakika... Bakan Kurum'dan 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor.Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz



➡️50bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor.Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. — Murat KURUM (@murat_kurum) May 11, 2020