Son dakika... Bakan Kurum, İstanbul'daki 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki başvuru rakamlarını açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İstanbul’daki 39 ilçenin “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına yaptığı başvuru rakamlarını ilk kez açıkladı. Başvuruları 26 Nisan’da başlayan, riskli alanlarda yer alan veya kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan Yarısı Bizden kampanyasına İstanbulluların yaptığı başvuru rakamlarını ilk kez açıklayan Bakan Murat Kurum, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “İstanbullular, Yarısı Bizden kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Konutları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul’umuzda riskli yapı bırakmayacağız!” diye konuştu.

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Kampanyaya en çok başvuru, Bahçelievler ilçesinden geldi. Bahçelievler sakinleri 6 bin 988 başvuru yaparken, ilçeyi, 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HAKKINDA

26 Nisan’da e-Devlet üzerinde başlayan “Yarısı Bizden” kampanyası başvuruları 29 Mayıs’a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere “http://yarisibizden.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.