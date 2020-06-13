Son dakika... Bakan Kurum'dan önemli Haliç açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda yapılacaklara ilişkin açıklamalarda bulunurken Haliç'teki kirliliğe yönelik olarak "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Ayder'in içinden geçen yolda bütün kaldırımları, aydınlatmaların, kanalizasyonların tamamını yeniliyoruz. İlk etap Haziran sonunda bitiyor. Bu proje kapsamında korkuluktan kaldırımına yenileyeceğiz, Ayder'imize yakışan altyapıyı kavuşturacağız. Yürüyüş yolu, teraslarımıza vatandaşlarımız gelip doğal güzellikleri hissedecekler.

Termal otelimizi bölgeye kazandırmış olacağız. Otopark problemini çözmek amacıyla Ayder'in girişine 1750 araçlık kapalı otopark inşa ediyoruz. Gelen ziyaretçiler araçlarını bırakıp, ring seferleriyle işletmelerden faydalanabilecek. Bu projenin ihalesi yapıldı, önümüzdeki yıl tamamlanacak.

Rize merkezindeki belediye bloklarındaki dönüşüme başlamış olacağız. Esnafın talebi Eylül ayında dönüşümün başlamasını istiyorlar. Toplam yatırım bedeli 900 milyon lira olacak. "Türkiye'nin her yerinde dönüşüm" dedik. Vatandaşımızla bu dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız.

Karadeniz'de 611 binanın taşkın riski altında olduğunu tespit ettik.

HALİÇ HEPİMİZİN İÇİNİ SIZLATIYOR

Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Cumhurbaşkanımız Haliç'i gezilir, yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı. Kirliliğin sebeplerini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yatırımları yapması gerekiyor. Bakanlık olarak her türlü işbirliğine hazırız. Belediyemiz bu noktada yatırım yapmama sürecine girerse Haliç'i kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için seferber oluruz.