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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

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Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile  kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon  ölçümlerini ertelediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."

Son dakika... Bakan Kurum açıkladı Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi




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