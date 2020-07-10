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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.07.2020 - 08:25,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum açıkladı... Dipsiz Göl kurtarıldı

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Son dakika... Bakan Kurum açıkladı... Dipsiz Göl kurtarıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl'le ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ve tekrar hayat bulduğunu açıkladı.

Define kazısı için suyu boşatılan ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konuya dahil olmasıyla rehabilitasyonuna başlanılan Gümüşhane'deki Dipsiz Göl su tuttu ve yeniden doğada hayat buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Bu video bugün Gümüşhane Dipsiz Göl'de çekildi... Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında."

Bakan Kurum'un tweeti şöyle:

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