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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Kurum açıkladı! Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi

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Son dakika... Bakan Kurum açıkladı! Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Bakan Kurum, "Atıklar ayrıştırılarak kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak" açıklamasında bulundu.

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