Son dakika... Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



-Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.

-İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.

-Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız.

-İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır.

-24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.