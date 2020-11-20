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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

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Son dakika... Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.

-İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.

-Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız.

-İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır.

-24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.

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