Son dakika... Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık" dedi.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
-Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.
-İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.
-Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız.
-İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır.
-24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.
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