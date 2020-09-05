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Son dakika... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020
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