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Tarım Cebimde uygulamasının detayları belli oldu! Bakan Kirişci: Bakanlığa ait yerli ve millidir

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#Vahit Kirişci#Tarım#Tarım Cebimde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 10:23

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Bakan Kirişci "Tarım Cebimde 1.0 tamamıyla her bakımdan yerli ve milli uygulamadır. Bu yönüyle de farklı bir yerli milli uygulama olarak kayıtlara girmiş olacaktır" dedi.

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Bakan Kirişci, bakanlıkta düzenlenen 'Tarım Cebimde 1.0 Mobil Uygulaması' tanıtım toplantısına katıldı. Kirişci, 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayesinde bürokrasiyi azalttıklarını, zaman ve emek israfını önlediklerini belirterek, "Bu uygulama ile birkaç günde yapılan iş ve işlemleri, birkaç dakikada yapma kolaylığı sağladık. ÇKS e-Devlet entegrasyonuyla 2 Ocak itibarıyla çiftçilerimiz, 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturmuştur.

Burada tasarruf edilen zamanı ve emeği, azaltılan egzoz emisyonunu ve bütün bunların ekonomik getirisini, kimse görmezden gelmemeli. Çiftçilerimiz, ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına büyük bir teveccüh göstermiş ve ilk yıl olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde edilmiştir" dedi.

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'TAMAMIYLA YERLİ VE MİLLİ BİR UYGULAMA'

Tarımda dijitalleşmenin bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Kirişçi, "Uygulamamız için dijitalleşme adına bir devrim diyebiliriz. Bu uygulama, bir mobil uygulama olup, burada paylaşacağımız da uygulamanın birinci versiyonu olacak. Tarım Cebimde 1.0; tamamıyla yerli ve milli bir uygulama. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla bakanlığımız personeline ait. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir. Tarım Cebimde 1.0 mobil uygulaması, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip, açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmekte.

Mobil uygulamamızı kullanacak olanları iki gruba ayırmak mümkün; bakanlığımıza kayıtlı olan çiftçiler, diğer kullanıcılar. Uygulamada bazı menüler ve alt menülere, e-Devlet şifresi ile kimlik sorgulaması yapılarak giriş imkanı verilirken; diğer menülerse bütün vatandaşlarımıza açık. ÇKS belgesi almak, bizim e-Devlet üzerinden kayıtlı olan çiftçilerimizin girebileceği bir menü. Destek talepleri, bu bütün kullanıcılara açık. Hayvansal üretim ile ilgili alt başlık, burada da 7 alt menü var. 7 alt menüde de birkaç menü var ki; bu menüler herkese açık, fakat diğerleri sadece kayıtlı olan üreticilerimizin. Bu şu anda sadece bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destek tarihlerini açık açık bize bildirmekte.

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Tarım Cebimde uygulamasının detayları belli oldu Bakan Kirişci: Bakanlığa ait yerli ve millidir

Duyurular ve kolay arama yapabilmek için bir arama ortamı burada mevcut. Eğitim ve yayın menüsü var; bu da çok önemli. E-Devlet hizmetleri menümüz var. Bu sürekli artabilecek bir hizmet. Burada sizi bakanlığımızın e-Devlet üzerinden sunduğu diğer hizmetlere de yönlendirmesini sağlamakta. Gerçekten kullanıcı dostu ve kullanıcıya her türlü kolaylığı sağlayan, uzağı yakın eden bu uygulama bizim için son derece önemli" diye konuştu.


Tarım Cebimde uygulamasının detayları belli oldu Bakan Kirişci: Bakanlığa ait yerli ve millidir

'DİĞER HİZMETLER DE İLAVE EDİLECEK'

Bakan Kirişci, ilk versiyonun bir başlangıç olduğunu ve uygulamanın yeni versiyonlarla sürekli güncelleneceğini belirterek, "Bu çerçevede ileriki versiyonlarda; iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilerimize, parsel bazlı ürün önermeleri yapılacak. Böylece üretim planlaması doğrultusunda önemli bir mesafe kat edilmiş olunacak. Yine ileriki versiyonlarda arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetler de uygulamaya ilave edilecek. Ayrıca ormancılık faaliyetleri, sahipli hayvanların kimlik ve aşı bilgileri de uygulamaya entegre edilecek.

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Tarım Cebimde uygulamasının detayları belli oldu Bakan Kirişci: Bakanlığa ait yerli ve millidir

Tarım sektörümüzün, dijital dönüşümle 'Türkiye Yüzyılı'na doğru güçlü bir adım atacağına inanıyor, uygulamamızın ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Tarım Cebimde uygulamasının detayları belli oldu Bakan Kirişci: Bakanlığa ait yerli ve millidir

Bütün çiftçilerimizi, gençlerimizi ve kadınlarımızı bu uygulamadan azami şekilde yararlanmaya davet ediyorum" dedi. Daha sonra Bakan Kirişci, 2 çiftçi ile uygulamanın testini yaptı.

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#Vahit Kirişci#Tarım#Tarım Cebimde

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