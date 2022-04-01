Son dakika... Bakan Kirişci duyurdu: 890 milyon lira hesaplara geçmeye başladı

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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına ktarmaya başladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği çerçevesinde 844 milyon 643 bin 164 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği çerçevesinde 40 milyon 311 bin 785 lira, Küçük Aile İşletmesi Desteği çerçevesinde 3 milyon 899 bin 823 lira ve Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği çerçevesinde 1 milyon 967 bin 477 lira olmak üzere toplam 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destek ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.



Bakan Kirişci, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin 3 dilim halinde takvim doğrultusunda yatırılacağını, diğer ödemelerin ise tek dilim halinde ödeneceği bilgisini verdi.

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Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer verdi grafiğe göre Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin ilk fazı bugün saat 18.00’den sonra T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan, ikinci fazı 8 Nisan saat 18.00’den sonra T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olanlara, üçüncü fazı ise 15 Nisan saat 18.00’den sonra T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilere yatırılacak.