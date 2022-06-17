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Son dakika... Bakan Kirişci açıkladı! Ödemeler başladı

#Vahit Kirişci#Tarım#Destek
Son dakika... Bakan Kirişci açıkladı Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" açıklamasında bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya platformu Twitter üzerinden çiftçilere müjdeyi duyurdu. Bakan Kirişci "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 49 milyon 196 bin 798 lira, Sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 310 bin 190 lira, Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine de 9 milyon 863 bin 415 lira ödeme yapılacak.

 

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#Vahit Kirişci#Tarım#Destek

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