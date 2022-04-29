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Son dakika... Bakan Kirişci açıkladı! 156 milyon hesaplara geçiyor

#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi
Son dakika... Bakan Kirişci açıkladı 156 milyon hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin beklediği müjdeyi açıkladı. Bakan Kirişci, 156 milyon liralık destek ödemelerinin bugün saat 18:00'den itibaren hesaplara geçeceğini duyurdu.

Kirişci, Arılı Kovan Desteği 143 milyon 883 bin lira, Bitki Karantinası Tazminatı Desteği 10 milyon 827 bin lira, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 812 bin 481 lira, Çam Balı Telafi Desteği 192 bin 300 lira, Damızlık Ana Arı Desteği 45 bin lira, Düve Alım Desteği 688 bin lira, Yangın ve Selden Zarar Gören Kovan Desteği 136 bin lira olarak hesaplara yatacağını açıkladı.

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#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanı#Ekonomi

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