Son dakika... Bakan Kasapoğlu: Yurtlar depremzede ve öğrencilere hizmet verecek

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, depremzedelerle öğrencilerin yurtlarda kalacaklarını söyledi. Üniversitelerin bazılarının yüzyüze eğitime geçmesini değerlendiren Bakan Kasapoğlu "YÖK'ün almış olduğu karar ve dün itibarıyla üniversitelerin senato kararıyla hem yüz yüze hem de online eğitim süreci başladı. Bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençler için yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekanlarına kavuşturmak için hazırlıklar yaptık" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Deprem süreci ve tabi ki depremin etkileri bu anlamda bu ay inanıyorum ki tüm ülkemiz için depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yaraları sarma vesilesi olsun.

6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler çok ama çok büyük etkilere maalesef neden olan bir deprem süreci. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanların ortaya konduğu bir süreç. Bununla birlikte tabi ki milletimizin, sivil toplumun hakikaten devletin, milletin çok güçlü bir dayanışma örneği.

Haberin Devamı

Konutlara yönelik seferberlik ilk andan itibaren başladı. Konutlar yükselmeye başladı, diğer yandan hayatın normal akışına yönelik adımlar birer birer harekete geçirilmeye başlandı.

Gerek kamu, gerek sivil toplum depremin ilk anından itibaren seferberlik var. Bu süreçte diğer bakanlıklar gibi GSB olarak da tüm altyapımızı deprem süreci için ortaya koyduk. Güçlü bir şekilde destek verme noktasında hamdolsun aşama kaydettik. Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettik. Bakanlığımıza ait salonlar, sahalar, havuzlardan tenis kortlarına kadar her imkan depremin yaralarını sarmak üzere tahsis edildi. Halen de hem 70 binden fazla arkadaşımızın bu konudaki gayretleri, hem binlerce tesisimizin deprem bölgesi başta olmak üzere hizmet için bu anlamdaki sürecin yönetilmesi için çaba başlatıldı.

Bakanlık yurtlarımız bu süreçte bakanlığımızın diğer tesisleri gibi her biri an itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Hem barınma, hem sosyal bir takım çalışmalar amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Haberin Devamı

Bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız dünyanın model olarak en yaygın yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor. Pandemi sürecindeki yurt konusundaki sürece katkısı, önceki afetlerdeki katkılar, yine deprem anından itibaren de ve depre bölgesi dışındaki iller olmak üzere yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletin emrine amade yaptık.

Depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken üniversitelerin kararlarına göre hem öğrencilerimize hem de çalışan gençlere yurtlar hizmet verdi. Güçlü altyapı hem depremzedelere hem de ihtiyacı olan tüm öğrencileri kapsayacak kadar geniş bir çatı. YÖK'ün almış olduğu karar ve dün itibarıyla üniversitelerin senato kararıyla hem yüz yüze hem de online eğitim süreci başladı. Bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençler için yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekanlarına kavuşturmak için hazırlıklar yaptık. Dün itibarıyla süreç başladı. Ramazan sürecinde özellikle tüm Türkiye'de yurtlarda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlar, öğrenci vatandaşlarla Ankara'da bir araya geldik. Gençlerimiz hibrid modelle birlikte planlama yapıyorlar. Yeni planlamaları takip edebilirler. Ne bir genç arkadaş ne de bir depremzedeyi mağdur etmemek adına tüm altyapımızla bu süreci birlikte yöneteceğiz. Ülke ve millet olarak yaralarımızı en güçlü şekilde saracağız.