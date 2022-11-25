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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: Burs ve kredi başvuru süreci uzatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanı#KYK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 10:12

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kredi ve burs süreciyle ilgili olarak, "Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler." dedi.

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Burs ve krediye başvuramayan öğrenciler için ek süre verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın saat 23:59'a kadar burs ve krediye başvuramayan öğrencilerin başvurularının alınacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu KYK borçlarına ilişkin endeks tutarlarının kaldırıldığını ve borcu olan öğrencilerin ödemelerini endeks tutarı olmadan yapabileceğini söyledi.

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Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında, kültür, sanat, spor aktivitelerinde yeni alanlar açtık. Özellikle bu yıl beslenme desteği 2,5 kat artarak 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Bu da çok önemli bir açılımdı bu yıl için. Sabah ve akşamları yurtlarda öğrenciler yemeklerini alıyorlar. Bakanlık olarak diyoruz ya GSB hep yanlarında.

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Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek.

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An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler. Kredi ve burslarla ilgili süreci başlattık. Yoğun talep aldık. Talep değerlendirme süreci başlamış oldu. Dijital ortamlarda objektif kriterlerle bu süreci hızlı şekilde yönetiyoruz. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan gençler oldu. Onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. Yarın 23:59'a kadar krediye başvuramayanlar başvuru yapabilecekler. İlk defa yükseköğrenime giren ve devam eden öğrenciler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler burs ve kredi başvurularından faydalanabiliyorlar. 12 farklı kurum aracılığıyla insan eli değmeden neticelendiriliyor. 45 lira olan 2002'de burs miktarı 850 lira lisansta, 1700 lira yüksek lisansta 2550 lira doktora süreçlerinde gençlerimize sunuluyor. Bu yıl bu rakamları güncelleyeceğiz.

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Amacımız gençlerimizin mutlu olması. Hem bugünleri hem yarınlarını mutlu kılmak, daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Karamsarlık senaryolarını, umutsuzluğu değil, umudu aydınlığı onlara sunmak ve gençlerle birlikte olmak. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanı#KYK

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