105 yeni yurt binası açılıyor... Bakan Kasapoğlu: Bu rekoru hep birlikte başardık

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Dünyanın en büyük yurtlarına sahip olan Türkiye yeni yurt açılışlarına hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yarın büyük şölenle 105 yurdun açılışının yapılacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu "800 yurt, 825 bin yatak kapasitesi var. Bu bir rekor, bu rekoru hep birlikte başardık. 415 bin başvurunun yüzde 80 yerleştirme yaptık. Çarşambadan itibaren ikinci faz çalışmalarımız başladı. Dün gece de ikinci fazın ilk aşamasını gerçekleştirdik" dedi.

Gözden Kaçmasın Kasapoğlu: 415 bin 305 öğrenci yurt başvurusu yaptı Haberi Görüntüle

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Heyecanlıyız, dün ilk ve ortaöğretim süreci başladı. Biz de aylardır hummalı bir çalışma içindeyiz. Çok ciddi bir çalışma ve hamd olsun yurtlarımız bir yaşam alanı olarak tüm yüksek öğretim öğrencilerinin emrinde. Yeni hizmete alacağımız yurt binalarımızın gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 800 yurt, 825 bin yatak kapasitesi var. Bu bir rekor, bu rekoru hep birlikte başardık. 415 bin başvurunun yüzde 80 yerleştirme yaptık. Çarşambadan itibaren ikinci faz çalışmalarımız başladı. Dün gece de ikinci fazın ilk aşamasını gerçekleştirdik. Türkiye'nin gençlerinin yanındayız diyoruz ya, yurtlarımızla, kamplarımızla, binlerce spor tesisi, bunlar da gençlerin, hep biri. Türkiye'nin genç odaklı siyaseti pek çok dünya ülkesinin fersah fersah ilerisinde.

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Dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapı ve bunu her geçen gün yükselterek daha yukarıya taşıma hedefimiz var. Amacımız bu, bu merkez süreci en güçlü şekilde yürütme adına ve sonraki süreçte yine yurtlarımız koordinasyonunu etkin bir şekilde yürütme adına kurduğumuz bir merkez. Ben buradayım, pek çok randevumu artık buradan gerçekleştiriyorum. Şu ana kadar güzel bir şekilde hep birlikte yönetiyoruz. Yarın da burada bir şölen olacak ve 105 yeni yurt binası açılacak. Yurt yerleştirmelerinde illere ilk gelen öğrenciler, bununla birlikte üniversitelerin açılış tarihleri, öğrencilerimizin kendi özel durumları, her biri ince ince takip ediliyor.

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Bu alanlar, özellikle bir barınma alanı değil sadece. 3 çarpı 3 basket alanımızı gördünüz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz için burası bir ikinci yuva olsun. Aile hasretini ne kadar minimize edersek o kadar iyi. Biliyorsunuz yurtlarımızın spor kulüpleri var, bu yıl onları farklı bir boyuta taşıyacağız. Türkiye'nin spor devriminde öncelikle tesisleşme, onunla birlikte yeteneklerin keşfi... Bu altyapı inanıyorum ki güçlenerek, büyüyerek, standartlarını artırarak devam edecek.

105 YURT YARIN AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye genelindeki yapımı tamamlanan ve faaliyete geçecek olan 105 yurdun açılışı yarın gerçekleştirilecek.