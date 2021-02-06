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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

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Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu! Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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