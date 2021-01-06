Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi ödemeleri için açıklama:: Hesaplara yatmaya başladı
Son dakika haberi: KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi. Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.
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