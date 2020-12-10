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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan YHT açıklaması

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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan YHT açıklaması
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Büyükşehirlerin kent için raylı sistem çalışmaları ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yüksek Hızlı Tren hakkında yaptığı açıklamada, "YHT ile Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında seyahat adeta bir keyfe dönüşmüştür. Ankara-Eskişehir arasında ulaşımın yüzde 65'i YHT ile yapılmaktadır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız. Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz."

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