Son dakika... Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 12 saatlik yol 2 saate düşecek... İşte açılış tarihi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sivas-Ankara Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu 12 saatlik yolun 2 saate düştüğünü açıkladı. Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Ramazan Bayramı'ndan sonra açılacağını söyledi.

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas tren hattı projesiyle Kırıkkale-Yozgat illerini de hızlı trenle kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşüyoruz. 12 saatlik yolu 2 saate düşürüyoruz. 8 istasyonumuz var. Projede çok önemli mesafeleri geride bıraktık. 66 kilometrelik 49 tünel, 27 km uzunluğunda 49 viyadük bulunmaktadır. Burada da pek çok ilke imza attık, enleri başardık. 89 metre yükseklikte, en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. 1676 km ray serimini tamamladık. İnşallah Ramazan Bayramı sonrasında açılışta bulunmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.