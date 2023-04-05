Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 12 saatlik yol 2 saate düşecek... İşte açılış tarihi

Güncelleme Tarihi:

#Adil Karaismailoğlu#Sivas#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 17:09

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı T-15 Tüneli'nde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sivas-Ankara Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu 12 saatlik yolun 2 saate düştüğünü açıkladı. Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Ramazan Bayramı'ndan sonra açılacağını söyledi.

Gözden KaçmasınBayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli olduBayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli olduHaberi Görüntüle

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas tren hattı projesiyle Kırıkkale-Yozgat illerini de hızlı trenle kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşüyoruz. 12 saatlik yolu 2 saate düşürüyoruz. 8 istasyonumuz var. Projede çok önemli mesafeleri geride bıraktık. 66 kilometrelik 49 tünel, 27 km uzunluğunda 49 viyadük bulunmaktadır. Burada da pek çok ilke imza attık, enleri başardık. 89 metre yükseklikte, en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. 1676 km ray serimini tamamladık. İnşallah Ramazan Bayramı sonrasında açılışta bulunmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Sivas#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı
Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı