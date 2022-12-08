Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

20 yıl önce Türkiye'de 8,5 milyon araç vardı, şu an 26 milyon araç var. Seyahat süreleri kısaldı, tasarruflar arttı. İhracat arttı, turizm arttı. Hepsi kaliteli altyapıyla oldu. Geçen yıl dünyanın en büyük projelerinden biri Türksat 5A ve 5B'yi uzaya fırlattık, Haziran'da devreye aldık, dünyaya hizmet vermeye başladı. Gaziantep Havalimanı'nın terminallerini hayata geçirdik. Pirinkayalar Tüneli'ni açtık. Konya-Karaman'a geçtik. Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya hızlı trene kavuşmuştu. Niğde, Mersin inşaatları devam ediyor. Ankara-Sivas'ı hizmete açacağız. 4500 km hızlı tren yatırımımız devam ediyoruz. 11.5 km yolu 5 km'ye düşüren Zonguldak Kilimli tünellerini açtık. Kandıra yolunun 11 kilometrelik kısmını açtık. Dünyanın enleri projesi. Yıllar önce Bolu Dağı tüneli efsanesi vardır. 17 yıl bitmeyen bir proje. 17 yıl vatandaş projeyi kullanmadığı için çektiği sıkıntılar. Türkiye ekonomisine zararı 400 milyon dolardır. Daha fazla akaryakıt, zaman, kaza oldu. Çanakkale Köprüsü'nün erken bitirilmesinin katısı yıllık 410 milyon eurodur. 2053'e kadar 197.9 milyar dolar yatırım yapacağız.

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İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNU YAKINDA AÇACAĞIZ

Marmaray'dan günden 670 bin vatandaşımız faydalanıyor. İstanbul sürekli yatırım ister. Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi. Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli.