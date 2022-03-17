Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Çanakkale milletimizin kaderinin çizildiği yerdir. Bir millet bağımsızlığına kavuştu. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

2023 vizyon projelerimizden olan 1915 Çanakkale Köprümüzü hizmete açmanın haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz.

Yarın otoyol ile birlikte yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız.

Köprümüz enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir. 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklığa sahip. Köprünün toplam geçiş uzunluğu 4608 metreye ulaşmaktadır. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari top figürü ile dünyanın en yüksek asma köprüsü olacaktır. 2023 metre orta açıklık Cumhuriyetimizin 100. Yılına olan atıftır.

Projemizin sembol ve tarihi özellikleri yanı sıra teknik özellikleriyle de ülkemizin lider projeleri arasında yer alıyor. Sis, buzlanma ve kaza riskleri kontrol merkezlerinden yapay zeka ile izlenecektir. LED otoyol aydınlatma sistemiyle enerji tasarrufu sağlayacağız. Toplamda 1 milyon 540 bin ağaç dikildi. Malkara-Çanakkale otoyolumuz önemli bir parçadır. Bu otoyol aynı zamanda Gebze-İzmir otoyoluna bağlandığında Marmara’yı çevreleyen bir yol olacaktır.

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Otoyolların hizmete girmesiyle Batı Anadolu ve Ege’nin ulaşım, üretim, sanayi ve ticaret sektörü de oldukça canlanacaktır.

Proje daha açılmadan ülkemiz ekonomisi için de olumlu sinyaller vermiştir.

Avrupa ve balkanların yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan ile kültürel ve ticari ilişkilere katkı sağlayacaktır.

101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale yolu ile ulaşım 40 kilometre kısalacaktır. Feribotla saatler süren ulaşım 6 dakikaya inecektir. Dış ticaret avantajları da sağlayacağız. Binlerce kişiye iş imkanları kazandırıldı. Otoyol Marmara ve Ege’yi birbirine bağlarken limanlarımızla olan entegrasyonu da sağlayacaktır.

2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarıyla 4 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.