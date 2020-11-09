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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan müjde: 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık
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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan müjde: 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık

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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan müjde: 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

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