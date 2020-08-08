Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan güçlü ekonomi mesajı: Projelerimiz sorunsuz devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da… Vatandaşımıza hizmet noktasında harıl harıl çalışıyoruz, canla başla mücadele ediyoruz" dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Gediz-Abide Otoyolun şantiyesinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe ve kültüre sahip çıkarken, diğer taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri projelerde, salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimizi tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu da ülkemizin ve ekonomimizin ne kadar güçlü ve büyük olduğunun bir göstergesi. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da… Vatandaşımıza hizmet noktasında harıl harıl canla başla çalışıyoruz.Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Projelerimiz, yaptığımız yerlerde ve tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli derecede artılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden bir tanesi olan Aydın-Denizli otoyolunun ihalesini yapmıştık. Dünya ölçeğinde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin ve ekonomimizin gücünün bir göstergesi."

Kütahya'da da farklı projelerle vatandaşlara hizmet etme çabası içinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, burada da devam eden projeleri bitirip halkın hizmetine açmak istediklerini ve yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmek için gerekli adımları attıklarını ifade etti.