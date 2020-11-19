Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 kilometre ray serimini tamamlandık.

Son 18 yılda demir yollarına toplam 169,2 milyar lira yatırım yaptık. 2009’da Türkiye’yi tanıştırdığımız yüksek hızlı tren hatlarımızın kapsamı sürekli genişliyor.

İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz.



Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımına başladık. Bugün itibariyle yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık.

Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz.