Son dakika... Ulaşımda yeni çağ! Çılgın Proje'de ilk temel atıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Kanal İstanbul'un temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmasında, "Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu." dedi.

"İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor." diyen Bakan Karaismailoğlu, "Daha geçen hafta, seyir halindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı yüreğimizde. Bunlar İstanbul Boğazı’nda alternatif bir geçiş güzergahına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra; İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletecektir. Similasyonlarımıza göre Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı’ndan 13 kat daha güvenli olacak. Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, ticaret gölü haline dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

YAPILINCA DA İLK ONLAR KULLANIR

Bakan Karaismaioğlu'ndan kürsüye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da "Kanal İstanbul üzerinden kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak isteyenler oldu. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken de aynıydı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Havalimanını yapmayın diye bize kafa tutmaya çalışmışlardı. Dünyanın en büyük havalimanı buna rağmen yapıldı, ama en çok onlar kullanıyor. Yapılana kadar böyle oluyor, yapılınca da ilk onlar kullanırlar." açıklamasında bulundu.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir. İstanbul Boğazı'nı korumaya alacak bir projedir. Bugün Boğaz'dan 40 binden fazla gemi geçiyor. Taşınan malların çoğu patlayıcı, her biri bir bomba. Biz diyoruz ki, emniyetli bir su yolu yapalım, tarih ve kültür şehrinin Boğaz'ı İstanbul'a kalsın. Bu proje bu kadar hayati öneme sahip. Gelecek 5 yılda dahi 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğaz'ın boyunu büyütemeyeceğimize göre; boğazların kaza riskini ben kamuoyuna bırakıyorum. Her yönü ile çok önemli bir projedir.

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