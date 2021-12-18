Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'nın uzayda yer alacağı günler çok yakın

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Yarın uzaya fırlatılacak olan Türksat 5B uydusuna ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Uzay Vatan'da söz sahibi olmak için bir yıl içinde 2 uydu fırlatan bir ülkeyiz." dedi. Ayrıca Karaismailoğlu Türksat 6A'nın da yakında uzaya gönderileceğini söyledi.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Türkiye'nin aktif uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da uzayda yer alacağı günler çok yakın. Yaptığımız etkin atılımlarımız sayesinde ulaşım ve altyapıda çağ atlamada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yatırım faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz.

Ülkemizin ana ulaşım akslarının tamamına yakınının yapımını gerçekleştirdik. Yollarımızı konforlu hale getirdik. 2003 yılı öncesi 6100 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkardık.

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Uzay Vatan'da söz sahibi olmak için bir yıl içinde 2 uydu fırlatan bir ülkeyiz.

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Kendi uydumuzu üretecek altyapıya sahip durumdayız. Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği milli uzay programında stratejilere işaret etmişti. Haberleşme uydularımızın ayrı bir yeri bulunmaktaydı. Önümüzdeki 10 yılda hedeflerimiz büyük. Bütün bu hedefler bazılarına hayal olarak gelebilir. Bu hedeflerle biz de kendi uydusunu üreten 10 ülke arasında yer alıyoruz.

Türksat 5B uydumuz 20 kat daha fazla kapasiteye sahip olacak. Kısıtlı frekans aralığını daha yüksek kapasitede kullanabilecek. 55 gigabitten daha fazla hıza sahip olacak. Mevcut K bant veri iletimi 15 kattan fazla olacak.

Bu sayede ilk kez ticari uyduda yerli ekipmanlarla uzaya gönderilmesi gerçekleştiriliyor. 15 kw güç kapasitesine sahip olan 5B yeni nesil itki bulunuyor. 42 derece doğu yörüngesine 164 gün içerisinde ulaşacak. Türksat 3A ve 4A'ya yedeklik hizmeti de verecek ve bu bölgede frekans haklarımızı koruyacak. 5B, 35 yılı aşkın süre hizmet verecek.

Türksat 6A'nın testleri TUSAŞ'ta devam ediyor.