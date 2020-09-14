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Ekonomi
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!

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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!
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Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." dedi

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Kuzey Marmara Otoyolunun sorumluluğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına devredildi
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