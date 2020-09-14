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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." dedi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız."
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