Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Eskisinden daha iyi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel felaketi nedeniyle 50 köşe ulaşım sağlanamadığını ancak bu durum için helikopterlerin bulunduğunu ve kısa sürede ulaşımın sağlanacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu bölgedeki vatandaşların hayatlarının eskisinden daha iyi olacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Başlarda 120 köye ulaşım sağlanamıyordu şu an 50’ye yakın köye ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz çalışıyor, onların da ulaşımını sağlayacağız. İhtiyaç anında helikopterle ulaşım sağlanıyor. Tabi durumu görünce vahimliğini anlıyoruz. Özellikle şu an Dereli İlçesi’ndeyiz. Müthiş bir afet yani. Devletin bütün imkanlarıyla buradayız. Hiçbir sıkıntı yok. İnşallah kısa sürede bunları çözeceğiz, normal hayata döneceğiz. Çalışan arkadaşlarımız olayın ilk dakikalarından bu yana buradalar. Arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için buradayız. Olayları kontrol etmek için buradayız. İnşallah en kısa zamanda bunların üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız yine yanında olmaya devam edeceğiz.

Yağmur etkisini 4 vadide gösterdi. En büyük etkisini Dereli vadisinde gördük. İlçeye büyük zarar verdi. Ekipler burada çalışıyor. Diğer vadilerde de kısmen yol çökmeleri oldu, yol kapanmaları oldu. Kalıcı projeleri bir an önce yapıp şimdi mühendis arkadaşlarımız da buradalar. Ölçümlerini yapıyorlar. İnşallah projeleri kısa zamanda tamamlayıp kalıcı projeleri daha sonra böyle afet durumlarında böyle etkilerin yaşanmaması için bütün imalatları bütün çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, eskisinden daha iyi olacak. Normal hayatından daha iyi bir hayat bekleyecek muhakkak. Sıkıntılar var ama kısa sürece çözülecek. Bu işler düzelene kadar da burada duracağız inşallah.