Son dakika haberi: 2024 asgari ücret zammı belli oldu! Asgari ücret maaş zammı ne kadar ve kaç lira oldu? İşte zam oranı ve detaylar...

Haberin Devamı

Son dakika haberi.. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Asgari ücret dolar bazında 578 dolar olarak gerçekleşmiş oldu.



Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz üzere esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret en alt sınırı temsil etmektedir. Asli görevimiz işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlenmektir. Gerek işveren gerekse işçi tarafımız gerçekten de çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak yapıcı tavrın sergilenmesini önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum.

Haberin Devamı

İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum.



2024 YILI ASGARİ ÜCRETİ 17 BİN 2 LİRA

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü memnuniyetle yerine getirdik.

ATALAY: BİZİM TALEBİMİZ 18 BİN LİRA



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. 27 gündür süren bir süreç. Biz bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2,5 saat önce ifade ettik. Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiriyor. Çoluk çocuğu topladığınızda 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evin, marketin, enflasyonun durumunu anlatmaya çalıştılar. Burada dörde yakın işveren örgütü var. Bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda iki defa müzakere yapılmasıydı. Anlaşılan rakam 17 bin lira. Bugün burada anlatmış oldum. Başlangıç ücreti olmasına rağmen ülkemde bu ücret verilen ücret oldu” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören teklif kabul edildi Haberi Görüntüle

AKKOL: ÜLKEMİZ ADINA HAYIRLI OLSUN



TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, “Uzun ve zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. İşçi, işveren ve devlet bir ailedir. Esas olan ailenin birlik ve beraberliğidir. Bu masadan kalkıp çalışma hayatının odak noktaları için başka masalara oturacağız. Asgari ücret bir taban ücretti. Asgari ücret desteği için sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Belirlenen asgari ücretin ülkemiz adına hayırlı olmasını ifade etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeni asgari ücretin belli olması sonrası ilk açıklama geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Asgari ücretliler dikkat! Yüz binlerce lira kıdem tazminatı alabilirsiniz Haberi Görüntüle