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Son dakika... Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması

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#Asgari Ücret#Zam#Vedat Işıkhan
Son dakika... Bakan Işıkhandan asgari ücret açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 01:47

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. "Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diyen Işıkhan, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çalışan emeklilerimiz için (5 bin lira verilmesine ilişkin) kanun teklifi Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık."

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz."

"Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

"(Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz."

"Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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#Asgari Ücret#Zam#Vedat Işıkhan

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