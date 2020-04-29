Son dakika... Bakan Pakdemirli güzel haberi az önce duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

Online basın toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Bakan Pekcan lansmanda, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır. Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından notlar;

* Bu güzel haberi artık duyurmamız gerekiyordu. İnşallah devreye aldığımız dijital tarım pazarı ile çiftçimiz ürününe kolaylıkla müşteri bulabilecek. Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek. * Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız. Ukrayna'nın ayçiçeğini de, Türki Cumhuriyeti'nin baklagillerini de pazarlayan ülke olmalıyız. Altyapımız mevcuttur. Dünyanın ve bölgenin refahından daha fazla pay alınmalıdır. Halcileri, tüketim sektörünü, sigortacıları, bankacıları, tüm paydaşları bir araya getireceğiz.

* Dijital Tarım Pazarı sektörün her kesimine açık. Üretici kazancımı arttırmak istiyorum der, tüketici daha uygun fiyata almak istiyorum der. Tek elden yönetilen, kaliteli ürüne uygun fiyatlarla ulaşılan bir pazar olacak. Tarım Orman Şuurası bize yanıtları verdi. Tarlada bahçede ürün olması önemli ama etkin bir lojistik sistem ve üretici ile tüketici arasındaki doğru iletişim de önemli. * Biz TOBB'un sahiplenmesinin önemli olacağını düşündük. TOBB'un sahip çıkacağını düşündük. TOBB çok büyük destek verdi. Hal Kayıt Sistemi'nin de bu işin içinde olması konusunda Ticaret Bakanlığımızdan çok büyük destek aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan da çok büyük destek aldık. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çiftçiye dağıttığımız destekler anlamında Berat Bey'in çok büyük katkıları olmuştur.

* DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak. Daha fazla pay vereceğiz. DİTAP'ın sağlayacağı avantajlardan biri. Fiyatların öngörülebilir olması nedeniyle pazarlar genişleyecek, maliyet avantajı sağlanacak, markalaşma sağlanacak. Küresel piyasada da pazarlanacak. * Doğru girdilerin kullanımıyla verimlilik artacak. Pazarın istediği miktar ve kalitede üretim gerçekleşecek. Tarım ve sanayi bütünleşecek. Finansmana katkı sağlanacak. Üreticilere tarım, gübre ilaç tedariki sağlanacak, finansman sağlanacak, yer ve fiyatlandırma koşulları belirlenecek. Küçük aile işletmeleri büyük işletmelerin imkanlarına kavuşacak. Yerel ürünler yeni pazarlara açılacak.

* Ziraat Bakası ve Tarım Kredi Kooperatifleri yüzde 80'e varan faiz indirimi ile destek oluyor. Sertifikalı tohum için yüzde 20 faiz indirimi sağlanacak. Ürün talep edenlere de avantajları olacak. Fiyat dalgalanmalarına karşı koruma olacak, olağanüstü hallerde daha iyi yönetilecek.

* Faz 1'de sisteme kayıt olunacak, alıcı üretici sisteme giriş yapacak, doğrulama yapılacak, teklifler sms ile ulaştırılacak, avans planlaması yapılacak, nakliye şartları oluşturulacak, elektronik ortamda imzalanacak, paydaşların tamamı bu platformda buluşacak.

* Tüm paydaşların buraya katkı sağlaması gerekiyor. Burayı geliştirdiğimiz şartlar altında da ben eminim Türkiye'de tarımın planlaması ve finansmana erişimle ilgili problemlerin çözüleceğine eminim. * Faz 2'de hayvansal ürünler de kapsama dahil edilecek. Sözleşmeli üretim başlayacak. Bankaların önemli rolü var burada. Tüm bankalarda sistem açık olacak. Sözleşme değerli evraka dönüşecek. Gözetim mekanizmaları oluşacak. İlk kayıt olan çiftçimiz Mehmet Başkaban çiftçimiz.