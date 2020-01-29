Son dakika... Bakan Ersoy'dan korona virüsü açıklaması: Türkiye'nin hedeflerini etkilemez

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminde Çinli turist sayının büyük bir orana sahip olmadığını söyledi. Ersoy, "Geçen sene 450 bine yakın Çinli turist vardı. Türkiye'nin genel turist profilinde bu çok etkili bir sayı değil. Çin'le sınırlı kalan ’coronavirüs’ salgını Türkiye’nin turizmini olumsuz etkilemez" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın (YTB) çalışmalarına ilişkin Ankara’daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. YTB faaliyetlerine ilişkin sunum yapan Bakan Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, Çin’de yayılan ’coronavirüs’ün Türkiye’de Çinli turist sayısını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin, Çinli turist sayısının Türkiye’nin turizm kapasitesinde oranının büyük olmadığını söyledi. Ersoy, "Geçen sene 450 bine yakın Çinli turist vardı. Türkiye’nin genel turist profilinde bu çok etkili bir sayı değil. Olgunlaştıkça gelişim gösterdikçe adım adım izliyoruz. Türkiye 2019 yılında 52 milyondan fazla turist ağırlamış, 34 milyar dolar gelir. Bir hafta sonra kesin sonuçlar açıklanacak. Çin'le sınırlı kalan coronavirüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez. Genel turizm açısından etkilemez. Çin pazarı bizim için önemli; ama bununla ilgili kesin sonuca varmak için erken. 14 günlük süreci var. Biz çok pazar çeşitlemesine dikkat eden bir ülkeyiz. Sonucu çok çok değiştirecek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

'EYLEM PLANLARI HAZIRLIYORUZ'

Bakan Ersoy, global krizlerin tamamının stratejileri etkileyeceğini kaydederek, "Nasıl gelişeceğiyle de alakalı. Alternatif eylem planları hazırlıyoruz. Gerçekleşmeler oldukça buna göre planları devreye alacağız. Pazar çeşitlemesinden tutun da yönlendirmelere kadar farklı eylemler alacağız. Virüsün gidişatıyla ilgili 14 gün süresi var. Bunu doldurmadan Dünya Sağlık Örgütü’nün yapacağı açıklama netleşmeden eylem planına geçmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, turizmin bir algı yönetimi olduğunu söyleyerek, Çin’de yayılan coronavirüs ile ilgili basının daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

'MÜZE FİYATLARIMIZ UYGUN'

Bakan Ersoy, Türkiye'de müze ziyaretleri ve fiyatlarına ilişkin "Müze fiyatlarımız Avrupa'daki emsallerimizden daha uygun. Müze gelirlerinin yüzde 80’ini yabancı ziyaretçilerden elde ediyoruz. Türk vatandaşların çıkarlarını korumak için müze kartı ön plana çıkardık. Fiyatları sabitledik 70 lira. Ayda bir kere gitseniz 6 liraya geliyor. Türk ziyaretçiler de hakkını veriyor. 0-18 ve 65 yaş üstü, öğretmenler, erbaşlar, sanat tarihi öğrencileri, gazetecilere müze ve ören yerleri ücretsiz" dedi.

'İLK ETAPTA GÜÇLENDİRME, SONRA TAŞIMA'

Bakan Ersoy, tarihi yapıların depremden etkilenmemesi için yapılan çalışmaların sorulması üzerine "Deprem olmadan önce önlemleri almak lazım. Türkiye'nin her yeri tarihi eser. Depreme dayanıklı olup olmadıklarına ilişkin tespitleri yapıyoruz. Toptan yıkım gerektirecek bir sıkıntı yok. Depreme dayanamayacakların tespitini yapıyoruz. Yerinde güçlendirme yapılamayacaklar için taşıma çalışması planlanacak. Yani ilk etapta yerinde güçlendirme yapılacak. İkinci etapta ise başka bir yere taşıma çalışması" ifadelerini kullandı.

'DEFİNE ARAMA ŞARTLARI AĞIRLAŞTIRILACAK'

Bakan Ersoy, define izinlerine yönelik ise "Define izinlerinden bir şey çıkmıyor. Binin üzerinde define izni çıktı; ama bir şey çıkmadı. İzin vermememiz daha büyük sıkıntı. Bu kez her yerde kazı yapılır. Define çalışması sonrasında zaten açılan yerler kapatılıyor. Define arama şartları ağırlaştırılacak, daha zor izin verilecek" dedi.

'ZİMMET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİYOR'

Bakan Ersoy, müze yönetmenliğine göre arkeolojik eserlerin arkeologların üzerine zimmetlenmesiyle ilgili de "Zimmet yönetmeliğinde değişiklik düşünüyoruz. Daha üst seviyedeki görevlilere zimmetlenmesi öngörülüyor" diye konuştu.

Bakan Ersoy, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını engellemede kaçakçılık daire başkanlığının önemli olduğunu söyleyerek, "Önemli olan eserlerin yurt dışına çıkmasını engellemek. Çünkü çıktıktan sonra getirmek büyük bir süreç, yıllar sürüyor ve çok maliyetli. Bu nedenle Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nı o seviyeye getirdik" diye konuştu.