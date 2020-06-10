Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Temmuz'da hepsinin açılacağını düşünüyorum

Bakan Ersoy, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

TURİZMDE SERTİFİKASYON

Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye...

Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak...

İÇ TURİZMDE HAREKETLİLİK YÜZDE 45

İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi...

GALATA KULESİ

Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

Ayrıntılar birazdan...