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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 20:36,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Temmuz'da hepsinin açılacağını düşünüyorum

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Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Temmuz'da hepsinin açılacağını düşünüyorum
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni normale geçiş ile ilgili olarak ''Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan Ersoy, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

TURİZMDE SERTİFİKASYON

Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye...

Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak...

İÇ TURİZMDE HAREKETLİLİK YÜZDE 45

İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi...

GALATA KULESİ

Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

Ayrıntılar birazdan...

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