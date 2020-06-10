Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Temmuz'da hepsinin açılacağını düşünüyorum
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni normale geçiş ile ilgili olarak ''Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi.
Bakan Ersoy, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Ersoy, şunları söyledi:
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