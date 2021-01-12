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Ekonomi
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu

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Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada etkinliklerin ve turizm sezonunun başlangıç tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından notlar;

Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım. Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir.

Bu sene turizmde V çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz.

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