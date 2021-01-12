Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından notlar;

Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım. Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir.

Bu sene turizmde V çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz.