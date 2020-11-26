AA
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Son dakika... Bakan Ersoy: AKM 2021'in ilk yarısında tamamlanacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı. AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız." dedi.
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