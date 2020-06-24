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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Ersoy: 11 Mart'tan bu yana Antalya'da vaka sayısı 500
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Ersoy: 11 Mart'tan bu yana Antalya'da vaka sayısı 500

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Ersoy, test merkezlerinde isteyenlere ücreti karşılığında test yapılabileceğini söyledi.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

-11 Mart'tan bu yana Antalya'da toplam vaka sayısı 500 oldu.

-Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak.

-Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke.

-(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var.

-Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz.

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