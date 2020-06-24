Son dakika... Bakan Ersoy: 11 Mart'tan bu yana Antalya'da vaka sayısı 500
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Ersoy, test merkezlerinde isteyenlere ücreti karşılığında test yapılabileceğini söyledi.
Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:
-11 Mart'tan bu yana Antalya'da toplam vaka sayısı 500 oldu.
-Havalimanlarında 15 euroya test yapılacak. 2 saatte test sonucu çıkıyor. Ateşi yüksek olanlara test ücretsiz yapılacak.
-Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke.
-(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var.
-Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz.
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