Son dakika... Bakan Elvan'dan önemli açıklama

Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:





1) İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/XtZCoeISae