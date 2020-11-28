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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.11.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan'dan önemli açıklama

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Son dakika... Bakan Elvan'dan önemli açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Elvan'ın açıklaması şöyle:

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