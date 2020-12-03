Son dakika... Bakan Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.

Elvan bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Elvan şunları söyledi:



"Kasım enflasyonu gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız."