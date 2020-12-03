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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz

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Son dakika... Bakan Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonist beklentilerin  iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye  politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.

Elvan bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Elvan şunları söyledi:

"Kasım enflasyonu  gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz  kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa  beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza  indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının  tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde  kullanacağız."

 

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