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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlama  görevinin Merkez Bankası’nın olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." dedi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Fiyat İstikrarı Komitesi  ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu açıklandı.

Elvan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarını  sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana  amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm  önerilerinin geliştirilmesidir.  Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na  müdahale söz konusu değildir." şeklinde görüş belirtti.

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